Nutech Dukung Inovasi Transportasi Cerdas, Ini 5 Inovasi yang Dipamerkan

bali.jpnn.com, JAKARTA - Nutech turut berpartisipasi dalam ajang ITS Asia Pacific Forum 2024 ke-19 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Centre (JCC).

ITS Asia Pacific Forum merupakan forum untuk mempertemukan para pemangku kepentingan utama, pakar, pembuat kebijakan, pemimpin industri dan pengembang teknologi.

Mereka bertukar ide, memamerkan inovasi, serta mendiskusikan kemajuan terkini dalam sistem transportasi cerdas (ITS) dan mobilitas cerdas.

Dalam forum tersebut, Nutech menampilkan berbagai macam produk dan solusi yang berkaitan dengan sarana penunjang transportasi.

Seperti Advance Public Transport Management System (APTMS), Ticket Vending Machine, Passenger Gate System untuk public transportation, Immigration Gate, dan simulasi sistem pembayaran berbasis EMV (Europay Mastercard Visa).

EMV merupakan sistem pembayaran terbaru yang akan segera diimplementasikan di Indonesia dengan pelaksanaan implementasi pertama akan dilakukan di MRT Jakarta.

ITS Asia Pacific Forum juga turut dihadiri sejumlah menteri dan duta besar negara ITS di kawasan Asia Pasifik.

Hadir juga Secretary General of ITS Asia Pacific Akio Yamamoto, perwakilan organisasi internasional, Presiden ITS Indonesia William Sahbandar dan Ketua KADIN Arsjad Rasjid.