Kemenkumham Siap Menyukseskan SOM-MLAT dan ASLOM WG on AET di Bali, Agendanya Penting

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Kanwil Kemenkumham Bali menghadiri rapat koordinasi persiapan akhir dua ajang internasional bertempat di InterContinental Hotel Jimbaran, Jumat lalu (26/4).

Keduanya, yakni 3rd ASEAN Senior Officials' Meeting of the Central Authorities on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (SOM-MLAT) dan 9th ASEAN Senior Law Officials Meeting Working Group Meeting on the ASEAN Extradition Treaty (9th ASLOM WG on AET) di Bali.

SOM-MLAT dan ASLOM WG on AET di Bali dijadwalkan berlangsung pada tanggal 29-30 April 2024 dan 1-3 Mei 2024.

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar.

Rapat dihadiri Plt. Direktur OPHI, Andry Indrady, Sekretaris Ditjen AHU, Mohamad Aliamsyah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Bali, Alexander Palti, Kepala Sub Bidang Administrasi Hukum Umum, Ni Made Krisnasari, serta stakeholder terkait.

SOM-MLAT merupakan forum pertemuan para pejabat senior ASEAN di bidang otoritas pusat bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance in criminal matters/MLA).

SOM-MLAT membahas berbagai penguatan kerangka kerja sama MLA melalui implementasi ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (ASEAN MLAT).

ASLOM WG on AET merupakan tindak lanjut dari mandat ASEAN Law Ministers Meeting ke-10 di Vientiene, Laos kepada ASLOM untuk memulai pembahasan ASEAN Extradition Treaty (AET).