Indonesia dan Thailand Sepakat Gelar Joint Operation Cegah Peredaran Narkoba

bali.jpnn.com, DENPASAR - Indonesia dan Thailand sepakat memperkuat kerja sama dalam menemukan solusi yang tepat mengatasi permasalahan narkotika di kedua negara.

Kerja sama ini terungkap setelah ada pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia yang dipimpin Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN RI Irjen Agus Irianto dengan wakil Thailand, Deputy Secretary of Office Narcotics Control Board (ONCB) The Kingdom of Thailand di Hotel Arya Duta Kuta, Badung, Bali, Selasa (28/11).

Menurut Irjen Agus Irianto, ada dua hal penting yang menjadi sorotan dalam peningkatan kerja sama ini, yaitu berkaitan dengan sharing data intelijen dan pengawasan perbatasan.

“Kedua negara sepakat melakukan kerja sama bilateral mencakup peningkatan kapasitas melalui berbagi best practice, keahlian teknis, serta pendekatan inovatif,” ujar Irjen Agus Irianto.

Irjen Agus Irianto mengatakan BNN RI dan ONCB Thailand membahas pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta penindakan hukum.

Apalagi, kedua negara merupakan negara tujuan peredaran gelap narkotika dunia.

"Kami ada titik krusial yang harus dilakukan pencegahan, di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Thailand, ada di ujung Pulau Weh, Sumatra.

Ada juga beberapa kasus transhipment yang datang antara perairan Andaman - Nicobar, perbatasan antara Indonesia dan India, kapal-kapal nelayan dari Indonesia maupun Vietnam yang mengambil narkoba dari kapal besar ke kapal kecil," kata Irjen Agus Irianto.