Yuk Raih Impianmu dengan Belajar Bahasa Asing di Kampung Inggris LC!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kampung Inggris Lampung Language Center (LC) merupakan pusat belajar bahasa Inggris spesialis aktif speaking dengan sistem camp alias asrama.

Sistem ini mewajibkan dan membimbing siswanya untuk berkomunikasi dengan bahasa inggris dalam segala aktivitasnya.

Best Teacher and Best Environment for The Best Result?

Cara tercepat untuk mendapatkan hasil terbaik dalam belajar bahasa Inggris adalah berada di lingkungan yang mendukung untuk praktik berbicara Inggris.

Namun, ingat praktik bareng teman saja enggak cukup, karena bisa jadi tidak ada yang membenarkan kalau bahasa Inggris Anda salah.

Itulah kenapa Kampung Inggris Language Center (LC) hadir membawa solusi buat Anda.

Kursus bahasa Inggris menyeluruh mulai dari speaking, grammar, dan pronunciation secara intensive dan dipadukan dengan lingkungan english area sebagai sarana untuk Anda praktik berbicara Inggris bareng teman dan didampingi oleh teacher asrama.

Jadi, Anda di sini enggak hanya belajar teori saja, tetapi bisa langsung praktik.