5 Manfaat Nyata Bunga Pepaya, 2 Penyakit Ini Langsung Menjauh

bali.jpnn.com, DENPASAR - Indonesia kaya tanaman herbal yang bisa dikonsumsi kapan saja.

Salah satunya adalah pepaya.

Selain buahnya bisa dikonsumsi, bunga pepaya mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh.

Bunga pepaya juga memiliki sifat antioksidan dan folat, cocok untuk bahan pengobatan.

Dilansir dari Journal of Nutrition and Metabloism, bunga pepaya juga mengandung vitamin A, E dan C.

Bunga pepaya juga sumber serat yang baik untuk tubuh dan membantu menurunkan kadar insulin dalam tubuh.

Berikut lima manfaat bunga pepaya untuk kesehatan dilansir dari berbagai sumber.