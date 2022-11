Presiden Jokowi Tinggalkan Bali Seusai Blusukan ke Pasar Badung, ke Mana?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakhiri tugas kenegaraan di Bali seusai berkutat dengan acara puncak KTT G20 di Nusa Dua, Badung.

Orang nomor satu di Republik Indonesia ini terbang ke Bangkok, Thailand setelah blusukan ke Pasar Badung untuk menyapa dan membagikan bantuan kepada para pedagang.

Presiden Jokowi bertolak ke Thailand untuk menghadiri KTT APEC ke-29 di Bangkok yang berlangsung pada 18 – 19 November 2022 melalui Bandara VVIP Ngurah Rai, Kamis (17/11).

"Saya dengan Ibu Negara dan delegasi terbatas akan berangkat ke Bangkok, Thailand.

Saya akan menghadiri rangkaian pertemuan KTT APEC hingga besok Jumat tanggal 18 November 2022," kata Presiden Jokowi di Bandara VIP Ngurah Rai, Bali.

Jokowi mengatakan KTT APEC ini merupakan rangkaian terakhir KTT setelah KTT ASEAN dan KTT G20.

Menurut Presiden Jokowi, fokus utama Indonesia dalam KTT APEC adalah mendorong ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

"Prinsipnya leave no one behind," ujar Presiden Jokowi.