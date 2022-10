Mantan PM Tony Blair Puji Indonesia, Sentil 3 Aspek Penting Jadi Negara Besar

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair mengungkapkan Indonesia memiliki keunggulan dalam sumber daya alam, talenta digital dan aspek demografi.

Keunggulan tersebut jadi modal penting bagi Indonesia untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan agenda reformasi besarnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata Mantan PM Inggris Tony Blair dalam SOE International Conference di Nusa Dua, Badung, Bali.

Tony Blair berharap Indonesia dapat menjadi negara dengan perekonomian keempat terbesar di dunia dan menjadi salah satu negara terkemuka di dunia.

Harapan tersebut cukup tinggi karena didukung banyak keunggulan dan aspek kepemimpinan strategis yang kuat.

Tony Blair yang menjabat sebagai Executive Chairman of the Tony Blair Institute for Global Change menghadiri SOE International Conference di Nusa Dua, Bali.

Tony Blair bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir juga mengunjungi ruang pameran yang menampilkan inovasi-inovasi hijau oleh sejumlah BUMN.

Sebelumnya, Kementerian BUMN menyelenggarakan SOE International Conference & Expo 2022 dengan tema: Driving Sustainable and Inclusive Growth pada 17-18 Oktober 2022 di Nusa Dua, Bali.