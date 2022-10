Jokowi Cek 3 Venue KTT G20, Polda Bali Siaga Penuh

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan kembali mengecek beberapa venue KTT G20 di Bali minggu in.

Presiden Jokowi ingin memastikan tempat itu siap menyambut kedatangan para pemimpin negara anggota G20 pada 15–16 November 2022.

Jokowi direncanakan memeriksa kesiapan tiga venue KTT G20, antara lain di The Apurva Kempinski, kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai, dan Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park.

“Bapak Presiden direncanakan melaksanakan pengecekan venue yang disiapkan untuk KTT G20.

Jadi, lokasi tersebut perlu dilakukan pengamanan,” kata Irjen Putu Jayan Danu.

Selain mengecek tiga venue, Presiden Jokowi dijadwalkan membuka dua side event G20 di Nusa Dua, yaitu The 5th World Conference on Constitutional Justice (WCCJ), dan World Conference on Creative Economy (WCCE).

Oleh karena itu, 1.148 personel gabungan dari Polda Bali, BKO Mabes Polri, dan petugas keamanan lainnya ikut disiagakan untuk mengamankan kegiatan tersebut.

“Polda Bali dan jajaran beserta komponen keamanan lainnya melaksanakan operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi Operasi Puri Agung VIII 2022.