Pasar Murah di Banjar Abiantimbul Diserbu Warga, Wali Kota Denpasar Merespons

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pasar murah kembali digelar Pemkot Denpasar melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Jumat (16/9).

Pasar murah digelar di areal Banjar Abiantimbul, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, tepatnya di Gang Ulun Suan.

Warga Denpasar spontan menyerbu pasar murah yang dipantau langsung Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara lantaran harga bahan pokok yang dijual di bawah harga pasaran.

Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara menyebut pasar murah ini sebagai upaya konkret pihaknya untuk mengendalikan laju inflasi di ibu kota provinsi Bali.

Ada beberapa produk bahan pokok yang dijual di bawah harga pasaran, seperti beras kemasan 5 kg seharga Rp 50 ribu dari harga pasaran Rp 55 ribu.

Bawang merah Rp 25 ribu per kg dari harga pasaran Rp 30 ribu per kg, bawang putih dijual Rp 18 ribu per kg dari harga pasaran Rp 20 ribu per kg.

Cabai kecil di harga Rp 44 ribu per kg dari Rp 48 ribu per kg di pasaran, sedangkan cabai merah besar Rp 45 ribu per kg dari Rp 50 ribu per kg di pasaran.

Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara mengatakan selain rutin menggelar operasi pasar, Pemkot Denpasar juga menggelar bazar pangan untuk menjaga stabilitas harga.