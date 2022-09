Menaker Ida Fauziyah: Indonesia Dorong 4 Isu Krusial Buruh di EWG G20 Bali

bali.jpnn.com, BADUNG - Presidensi G20 di Bali pekan ini mempertemukan Menteri Perburuhan dan Ketenagakerjaan Negara-Negara anggota G20.

Sesi ini diawali dengan Pertemuan ke-6 Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan atau The 6th G20 Employment Working Group (EWG Meeting) G20.

EWG Meeting G20 berlangsung dua hari, yakni Senin-Selasa (12-13/9) di Ayana Resort and Spa Bali, Jimbaran, Kabupaten Badung.

Presidensi Indonesia G20 bidang ketenagakerjaan mengusung tema utama Improving the Employment Condition to Recover Together (Meningkatkan Kondisi Kerja untuk Pulih Bersama).

"Hari ini adalah pertemuan keenam kelompok kerja bidang ketenagakerjaan atau EWG," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah.

Menakar Ida Fauziyah menegaskan urgensi empat isu prioritas yang diusung dalam pertemuan para Menaker G20 ini kepada awak media seusai membuka EWG Meeting G20.

Keempat isu utama terkait buruh dan tenaga kerja ini krusial untuk menjadi perhatian utama para delegasi.

Nantinya, empat isu krusial ini akan lebih mendetail dibahas pada sesi Labour and Employment Ministers Meeting (LEMM) G20 di lokasi yang sama, Selasa-Rabu (13-14/9).