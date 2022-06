Bali Tuan Rumah WCCE 2022, Dorong Pemulihan Ekonomi Inklusif

bali.jpnn.com, JAKARTA - Bali kembali menjadi tuan rumah konferensi internasional pada 2022.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melaporkan The 2022 World Conference on Creative Economy (WCCE) di Bali digelar untuk mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif.

Ajang 3rd WCCE di Bali digelar pada 5-7 Oktober 2022 setelah sukses menyelenggarakan 1st WCCE pada 2018 dan mendukung ketuanrumahan 2nd WCCE oleh Uni Emirat Arab pada 2021.

Persiapan WCCE yang berlangsung secara fisik dan virtual berlangsung di Tangerang, Banten, dihadiri perwakilan 52 kedutaan besar asing di Jakarta, lebih dari 100 perwakilan RI di luar negeri, dan berbagai instansi pemerintah.

Berbagai narasumber turut menyampaikan paparan penting.

Di antaranya Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu Tri Tharyat, Deputy Secretary General of ASEAN for ASEAN Socio-Cultural Community Ekkaphab Phantavong, dan Deputi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf Muhammad Neil El Himam.

Mereka menyuarakan potensi sektor ekonomi kreatif yang inklusif dalam menjembatani kesenjangan di masa depan, dan bagaimana WCCE 2022 menjadi platform yang tepat untuk merealisasikan potensi tersebut.

Partisipasi negara mitra dan organisasi internasional tercermin dari kehadiran Dubes Kolombia di Jakarta, Country Director of Asian Development Bank, Country Director of British Council, Presiden Asosiasi Game Indonesia dan Representative of UNIDO Jakarta.