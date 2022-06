Jokowi Sorot Pengadaan Barang & Jasa Pemda, Bima Arya Sentil Keras

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya mengapresiasi upaya optimalisasi produk dalam negeri di sektor pengadaan barang/jasa pemerintahan.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) ini mengaku sering mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Bima Arya mengakui selama ini masih ada hal-hal yang aneh dan ganjil dalam proses pengadaan barang dan jasa yang harus menjadi perhatian bersama.

"Kami para kepala daerah yang berasal dari luar sistem banyak menemukan hal-hal yang lucu, ganjil dan ajaib di internal birokrasi, dan itu sudah menahun," ungkap Bima Arya.

Berbicara dalam seremoni Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 di Nusa Dua, Bali, Kamis kemarin (2/6), Bima Arya membeber fakta tersebut.

"Itulah yang sering diingatkan oleh Pak Jokowi setiap mengumpulkan para kepala daerah.

Kata Pak Jokowi jangan business as ussual, semuanya harus out of the box," kata Bima Arya.

Menurut Bima Arya, upaya Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) untuk mengedepankan produk dalam negeri merupakan langkah terobosan yang positif.