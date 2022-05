GPDRR 2022 Aman, Security Officer PBB Puji Setinggi Langit Polda Bali

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Bali panen pujian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pujian tersebut disematkan oleh Security Officer United Nations Department of Safety and Security (UNDSS) atau Security Officer PBB.

Jajaran Polda Bali terlibat aktif menyukseskan gelaran The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Nusa Dua, Badung.

Security Officer PBB menilai cakapnya kesigapan personel Polda Bali terkait pengamanan area venue di BNDCC Nusa Dua, Bali, khususnya di luar Blue Zone atau Zona Biru.

Hal tersebut dilontarkan Kabiro Logistik Polda Bali Kombes Nelson Pardamean Purba saat bertatap muka dengan personel Security Officer PBB, Jumat (27/5).

"Lovely to say all the equipment security devices and persons are perfect. Nice Sir," ucapnya, meniru pujian personel Security Officer PBB.

Termasuk ketelitian para Almatsus Polri dan personel Polda Bali saat mengecek setiap orang yang datang ke area venue GPDRR.

"They stand all the time and commit to check people and goods belong to them," lanjut Kombespol Nelson Purba dalam kutipannya. (gie/JPNN)