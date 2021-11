PUPR Benahi Infrastruktur Dukung KTT G-20, Jalan Arah Nusa Dua Bali Dibikin Lebih Hijau

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan kesuksesan hajat KTT G-20 yang digelar tahun depan di Bali.

Salah satunya adalah membenahi infrastruktur kawasan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Bali yang akan menjadi pusat lokasi penyelenggaraan KTT G20 akan dibuat lebih ramah lingkungan dengan penghijauan yang masif.

Salah satunya adalah memperbaiki lokasi Mangrove Research Center yang lebih baik sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk mengambil peran besar dalam isu-isu perubahan iklim.

Tema besar yang diusung Indonesia sebagai tuan rumah pada tahun 2022 adalah recover together, recover stronger.

Menteri Basuki menyatakan, Indonesia ingin memperlihatkan pada dunia bahwa bisa memimpin misi penyelamatan bumi melalui pengembangan dan penyelamatan mangrove.

"Kementerian PUPR bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyiapkan lokasinya dengan konsep the bigger the better.

Kalau ada 10 hektare siap kita kerjakan.