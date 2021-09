Bali dan Papua Berbagi Emas di Kriket Super Sixies PON Papua

bali.jpnn.com, PAPUA - Tim Putra Bali dan Tim Putri Papua berhasil meraih emas pada cabang olahraga kriket nomor Super Sixies pada PON Papua 2020.

Dikutip dari situs resmi PON Papua, babak penyisihan cabang olahraga kriket nomor super sixies ini digelar sejak Sabtu (25/9) kemarin.

Pertandingan digelar di Lapangan Cricket Doyo Baru, Kabupaten Jayapura, Papua.

Pada Minggu (26/9), langsung digelar babak semifinal pada kategori putra dan putri.

Pertandingan itu mempertemukan Papua vs DKI Jakarta dan Bali vs Jawa Barat (Putri) serta Papua vs Jawa Barat dan DKI Jakarta vs Bali (Putra).

Pada babak semifinal kategori putri, tim Papua menghadapi kekuatan tim DKI Jakarta dan berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 55-54.

Selanjutnya di partai final, tim Papua harus menghadapi tim Bali yang pada partai semifinal berhasil mengalahkan tim Jawa Barat dengan skor tipis 38-37.

Partai final kategori putri ini berjalan sengit dan pada akhirnya tim kriket putri Papua berhasil keluar sebagai pemenang setelah mengalahkan Bali dengan skor tipis 45-44.