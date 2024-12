Brwa Nouri Mendadak Hadir di Stadion Dipta, Suporter Sentil Teco

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kemenangan yang diraih Bali United kontra Persija pada laga pekan ke-15 Liga 1 2024-2025 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, kemarin (15/12) malam, terasa sangat Istimewa.

Iya, sang legenda Brwa Nouri mendadak ikut hadir menyaksikan kemenangan Bali United kontra Persija dengan skor 3 – 1.

Tiga gol Bali United dicetak Everton Nascimento, Rahmat Arjuna dan Muhammad Rahmat, sementara gol Persija dicetak Gustavo Almeida.

Seusai laga, Brwa Nouri turun dari tribune penonton dan masuk lapangan hijau.

“Hi, my friend, how are you?” sapa Brwa Nouri ke bek Bali United Yabes Roni yang datang menyambut.

Brwa Nouri lalu disambut pemain Bali United yang lain, seperti Andhika Wijaya, Elias Dolah, Adilson Maringa, Privat Mbarga dan pemain Bali United.

Brwa Nouri bahkan ikut foto bareng bersama skuad Serdadu Tridatu dan sang owner Pieter Tanuri.

Tak terlihat pelatih Stefano ‘Teco’ Cugurra dalam rekaman video yang dibagikan tim Bali United di akun media sosialnya saat Brwa Nouri datang.