Respons Berkelas Kadek Arel Setelah Bantu Timnas U20 Hajar Argentina: Astungkara!

bali.jpnn.com, SEOUL - Bek Timnas U20 Indonesia Kadek Arel angkat bicara setelah membantu skuad Garuda Nusantara mengalahkan Argentina pada laga pembuka mini turnamen bertajuk Seoul Earth on Us Cup 2024 di Seoul, Korsel, Rabu kemarin (28/8).

Dua gol Timnas U20 Indonesia dicetak dua pemain muda Bali United, Kadek Arel pada menit ke-74 dan Maouri Ananda Simon menit ke-82.

“Astungkara for the result. The team showed great determination.

Let’s achieve more,” tulis Kadek Arel di unggahan akun media sosial pribadinya.

Bek tengah Bali United ini mengatakan kunci kemenangan Timnas U20 Indonesia atas Argentina adalah karena kerja keras para pemain.

“Pada babak kedua, kami pressing naik dan para pemain bekerja keras.

Kami bermain dengan hati di laga ini,” kata Kadek Arel.

Meski berhasil mengalahkan tim terkuat di kompetisi Seoul Earth on Us Cup 2024, Kadek Arel merasa pertandingan berjalan tidak mudah.