Bali United vs Stallion Laguna FC: Eber Bessa Terpilih Man of The Match, Ternyata

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kemenangan telak Bali United kontra wakil Filipina, Stallion Laguna FC membawa berkah bagi gelandang serang Serdadu Tridatu, Eber Bessa. Pada laga pekan kelima babak kualifikasi Grup G Piala AFC 2023 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, kemarin (29/11), Eber Bessa terpilih menjadi man of the match (MoTM). Eber Bessa sangat wajar terpilih menjadi MoTM mengingat kontribusinya sangat besar untuk Bali United. Baca Juga: Cek Statistik Bali United vs Stallion & Klasemen Grup G Piala AFC 2023: Masih Ada Peluang

Pertama, Eber Bessa sukses memberikan assist untuk gol pembuka Bali United yang dicetak Andhika Wijaya menit ke-23 dan gol terakhir yang dicetak stiker Jefferson Assis menit ke-86. Kedua, Eber Bessa memberikan umpan kunci untuk gol ketiga Bali United yang dicetak bek tengah Elias Dolah menit ke-51. Ketiga, Eber Bessa mencetak gol ke gawang Stallion Laguna FC pada menit ke - 65. Baca Juga: Bali United Bungkam Stallion Laguna FC 5 – 2, Jaga Peluang Lolos Fase Grup Sepanjang pertandingan, Eber Bessa memberikan keseimbangan terhadap permainan Bali United baik dalam bertahan maupun menyerang. Keempat, Eber Bessa sempat mengenakan ban kapten seusai Spasojevic ditarik keluar dan digantikan oleh Jefferson Assis.

Bali United vs Stallion Laguna FC: Eber Bessa terpilih menjadi Man of The Match pada laga pekan kelima Grup G Piala AFC 2023, responsnya berkelas

