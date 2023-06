2 Amunisi Anyar PSM Jelang Duel Kontra Bali United Berkelas, Situs Transfermarkt Buka Fakta

bali.jpnn.com, DENPASAR - PSM Makassar resmi mematenkan dua amunisi asing anyarnya menjelang duel kontra Bali United pada play-off internal menentukan wakil Indonesia di babak kualifikasi Liga Champions Asia (LCA) 2023, Selasa (6/6) lusa.

Kedua pemain asing itu antara lain pemain Timnas Filipina Kike Linares dan penyerang berkebangsaan Portugal Adilson Silva.

Kedua pemain sebenarnya ikut bergabung latihan sejak dua hari lalu, tetapi baru diumumkan sebagai pemain anyar kemarin.

“Menunggu proses administrasi dan medical checkup tuntas, kemudian resmi diumumkan sebagai pemain baru,” kata media officer PSM Makassar Sulaiman Abdul Karim dilansir dari laman klub.

Pengumuman keduanya sebagai pemain baru terungkap saat akun media sosial PSM Makassar membocorkan foto sang pemain sebelum akhirnya diperkuat dengan pengumuman resmi dari manajemen.

“The Wait is over! Done deal, Kike Linares dan Adilson Silva lengkapi amunsi asing Pasukan Ramang untuk hadapi musim 2023/204,” tulis admin PSM Makassar melalui akun instagram @psm_makassar.

Menurut Sulaiman Abdul Karim, kedua pemain dikontrak satu musim.

Keduanya adalah wajah baru di sepakbola Indonesia.