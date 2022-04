Denny Siregar Pilih Bali Jadi Tempat Adu Jotos, Respons Novel Bamukmin Keras

bali.jpnn.com, JAKARTA - Rencana adu jotos antara pegiat media sosial Denny Siregar dengan Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin ternyata bukan gimik. Keduanya ternyata sepakat melakukan aksi adu pukul. Hal ini diketahui setelah Denny Siregar mengunggah tautan berita yang berisikan seorang netizen ingin memberikan hadiah Rp 50 juta untuk pemenang duel tersebut.

"Enggak usah pakai duit Rp 50 juta. Kalau sayembara itu minimal Rp 500 juta, biar enggak kelihatan miskinnya. Tanggal 24 Mei oke, habis puasa. Di Bali oke, nanti gua siapkan. Kandang cebong lebih aman. Sumbunya panjang, enggak pakai keroyokan," twit Denny Siregar melalui akun @DennySiregar7 di Twitter diakhiri dengan emotikon tersenyum dikutip JPNN.com, Minggu (17/4). Baru saja mengunggah twit, Novel Bamukmin langsung merespons. Novel menyebutkan dirinya siap berduel di daerah mana saja. Novel Bamukmin siap duel di DKI Jakarta yang dinilai sudah menjadi wilayah netral.