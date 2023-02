Kapolri Mutasi Besar-besaran, Berikut Daftar Kombes & AKBP di Polda Bali yang Bergeser

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran sejumlah pejabat Korps Bhayangkara.

Mutasi kali ini tertuang dalam dua Surat Telegram Kapolri dengan nomor ST/498/II/KEP/2023 dan ST/497/II/KEP/2023, tertanggal 26 Februari 2023 yang ditandatangani Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi mulai dari tingkat perwira menengah berpangkat AKBP hingga perwira tinggi Komisaris Jenderal (Komjen).

Beberapa perwira menengah Polri di lingkungan Polda Bali masuk dalam daftar mutasi, Minggu hari ini (26/2).

“Iya, ada sejumlah perwira di Polda Bali yang dimutasi,” ujar Kabid Humas Polda Bali Kombes Satake Bayu, Minggu (26/12) dalam rilis resminya.

Menurut Kombes Satake Bayu, mutasi adalah hal yang biasa dalam dinamika organisasi sebagai tour of area and tour of duty.

“Mutasi ini dalam rangka pergantian personel yang memasuki masa pensiun dan promosi jabatan,” kata Kombes Satake Bayu.

Sejumlah perwira Polda Bali yang dimutasi di antaranya Wakil Direktur Intelkam Polda Bali Kombes I Made Sinar Subawa yang menduduki posisi sebagai Pamen Bareskrim Polri untuk penugasan BNN.