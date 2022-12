Kapolri Mutasi Besar-besaran, Ini Daftar Perwira Polda Bali yang Bergeser, Ada Kejutan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran sejumlah pejabat Korps Bhayangkara.

Mutasi tertuang dalam empat Surat Telegram Kapolri dengan nomor ST/2774/XII/KEP./2022 sampai ST/2777/XII/KEP./2022 tertanggal 23 Desember 2022 ditandatangani AS SDM Polri Irjen Wahyu Widada.

Total ada 704 perwira tingkat tinggi dan menengah yang dimutasi.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi mulai dari tingkat perwira menengah berpangkat AKBP hingga perwira tinggi Komisaris Jenderal (Komjen).

Mutasi tersebut terjadi di tingkat Polres, Polda hingga pejabat utama Mabes Polri.

Mutasi ini kali ini juga melibatkan sejumlah perwira tinggi dan menengah di lingkungan Polda Bali.

“Iya, ada sejumlah perwira di Polda Bali yang dimutasi,” ujar Kabid Humas Polda bali Kombes Satake Bayu, Minggu (25/12).

Menurut Kombes Satake Bayu, mutasi adalah hal yang biasa dalam dinamika organisasi sebagai tour of area and tour of duty.