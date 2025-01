Jadwal Bioskop di Bali Rabu (1/1): Film Action The Prosecutor Tayang Perdana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Rabu hari ini (1/1). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Hari ini tayang perdana film action The Prosecutor yang dibintangi Donnie Yen, Michael Hui, Pak Hon Chu, francis ng, Kent Cheng dan Ray Lui. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Selasa (31/12): Film Sineas Lokal Ini Cocok untuk Tayangan Akhir Tahun Film action Sonic the Hedgehog 3 yang dibintangi Ben Schwartz, Colleen O'shaughnessey, Idris Elba, Keanu Reeves, Tika Sumpter, Tom Butler dan James Marsden, masih tayang dan film animasi Mufasa: The Lion King masih merajai. Film animasi Moana II yang dibintangi Aulii Cravalho, Dwayne Johnson, Alan Tudyk, Nicole Scherzinger dan Temuera Morrison, masih tayang. Untuk film dalam negeri tayang film drama keluarga 2nd Miracle in Cell No.7 yang dibintangi Vino G. Bastian, Graciella Abigail, Mawar Eva De Jongh, Indro Warkop, Tora Sudiro dan Rigen Rakelna. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Senin (30/12): Film Sonic the Hedgehog 3 & Mufasa: The Lion King Cetak Rekor Tayang juga film horor Panggonan Wingit 2: Miss K yang dibintangi Cinta Laura Kiehl, Callista Arum, Indra Brasco, Intan Rizky Jaenab dan Sylvia Genpati. Film komedi Modal Nekad yang dibintangi Gisella Anastasia, Tora Sudiro, Fajar Nugra, Tanta Ginting, Prisia Nasution, Bucek Depp dan Tarra Budiman, masih tayang.

