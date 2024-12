Jadwal Bioskop di Bali Senin (16/12): Film Horor Hutang Nyawa & Racun Sangga Merajai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Senin hari ini (16/12).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Hari ini tayang perdana film animasi The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim.

Ada juga film action Kreven the Hunter yang dibintangi Ariana DeBose, Aaron Taylor-johnson, Russell Crowe, Christopher Abbott, Alessandro Nivola dan Fred Hechinger.

Film horor Devil Stay yang dibintangi Park Shin-yang, Lee Min-ki, Lee Re, dan Won Mi-won, masih tayang.

Film animasi Moana II yang dibintangi Aulii Cravalho, Dwayne Johnson, Alan Tudyk, Nicole Scherzinger dan Temuera Morrison, masih tayang.

Film fantasy Wicked masih tayang.

Hari tayang perdana film horor Racun Sangga: Santet Pemisah Rumah Tangga yang dibintangi Frederika Cull, Fahad Haydra, Wafda Saifan, Gusti Gina, Mila Jamila dan Tiffany Sinaga.