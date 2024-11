Jadwal Bioskop di Bali Senin (25/11): Film Bila Esok Ibu Tiada Masih Merajai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Senin hari ini (25/11).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Hari ini tayang perdana film drama romansa We Live in Time yang dibintangi Andrew Garfield, Florence Pugh, Grace Delaney, Lee Braithwaite, Aoife Hinds, Adam James dan Dauglas Hodge.

Film horor Heretic yang dibintangi Hugh Grant, Sophie Thatcher, Chloe East, Elle Young, Julie Lynn Mortensen dan Haylie Hansen dan film drama music Wicked masih tayang.

Film action Gladiator II yang dibintangi Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Connie Nielsen, Paul Mescal, Rory McCann, juga masih tayang.

Film action Red One yang dibintangi Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu, JK Simmons, Bonnie Hunt dan Kristofer Hivju dan film anime My Hero Academia: You’re Next, masih tayang.

Untuk dalam negeri, tayang perdana film drama romansa Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu yang dibintangi Adinia Wirasti, Ajil Ditto, Hanggini, Shania Gracia JKT48, Faiz Vishal, Ciara Nadine Brosnan.

Tayang perdana juga film horor Petak Umpet yang dibintangi Randy Martin, Saskia Chadwick, Putri Ayudya, Alesha Fadillah Kurniawan dan Adam Farrel.