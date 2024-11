Jadwal Bioskop di Bali Senin (18/11): Plaza Renon – Denpasar Cineplex, Yuk Gas!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Senin hari ini (18/11). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Hari ini tayang perdana film horor Heretic yang dibintangi Hugh Grant, Sophie Thatcher, Chloe East, Elle Young, Julie Lynn Mortensen dan Haylie Hansen. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Minggu (17/11): Film Horor Heretic Tayang Perdana, Bergidik Film action Gladiator II yang dibintangi Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Connie Nielsen, Paul Mescal, Rory McCann, masih tayang. Tayang juga film action Kanguva yang dibintangi Suriya, Disha Patani, Bobby Deol, Karthi, Yogi Babu, Jagapathi Babu dan Prakash Raj. Film action Red One yang dibintangi Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu, JK Simmons, Bonnie Hunt dan Kristofer Hivju dan film anime My Hero Academia: You’re Next, masih tayang. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Sabtu (16/11): TSM XXI – ICON XXI, Film Ini Merajai Film action Venom: The Last Dance yang dibintangi Tom Hardy, Juno Temple, Alanna Ubach, Rhys Ifans, Stephen Graham dan Chiwetel Ejiofor, juga masih tayang. Untuk dalam negeri, tayang perdana film horor Wanita Ahli Neraka yang dibintangi Febby Rastanty, Oka Antara, Ashira Zamita, Elma Theana dan Alfie Alfandy.

Jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali, Senin (18/11): Film Bila Esok Ibu Tiada, Sentot Segara Pitu, Red One, Gladiator II, dan Venom: The Last Dance

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News