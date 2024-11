Jadwal Bioskop di Bali Selasa (12/11): Level 21 XXI Mall – Living World, Yuk Gas!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Selasa hari ini (12/11). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Hari ini tayang perdana film action Red One yang dibintangi Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu, JK Simmons, Bonnie Hunt dan Kristofer Hivju. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Minggu (10/11): Denpasar Cineplex–Plaza Renon, Yuk Gas! Tayang juga film anime My Hero Academia: You’re Next. Film action Venom: The Last Dance yang dibintangi Tom Hardy, Juno Temple, Alanna Ubach, Rhys Ifans, Stephen Graham dan Chiwetel Ejiofor, masih tayang. Untuk dalam negeri, tayang perdana Anak Kolong yang dibintangi Junior Roberts, Aisyah Aqilah, Antonio Blanco, Bonny Putra, Suheil Bisyir dan Rizky Hanggono. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Sabtu (9/11): TSM XXI – ICON XXI, Film Ini Merajai Tayang perdana film Sentot Segoro Pitu dibintangi Ari Irham, Sandrinna Michelle, Christian Sugiono, Sara Wijayanto dan Khalif Al Juna. Tayang juga perdana film horor Danyang: Mahar Tukar Nyawa yang dibintangi Wulan Guritno, Bhisma Mulia, Sahila Hisyam, Mathias Muchus, Agla Artalidia, Edananda dan Egi Fedly.

