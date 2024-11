Jadwal Bioskop di Bali Rabu (6/11): Film Aktor Dwayne Johnson Red One Tayang Perdana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Rabu hari ini (6/11). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Hari ini tayang perdana film action Red One yang dibintangi Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu, JK Simmons, Bonnie Hunt dan Kristofer Hivju. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Selasa (5/11): Film Kemah Terlarang Kesurupan Massal Tayang Lagi Tayang juga film anime My Hero Academia: You’re Next. Film action Venom: The Last Dance yang dibintangi Tom Hardy, Juno Temple, Alanna Ubach, Rhys Ifans, Stephen Graham dan Chiwetel Ejiofor, masih tayang. Untuk dalam negeri, tayang film Dosa Musyik yang dibintangi Marthino Lio, Delia Husein, Yatie Surachman, Pritt Timothy, Annisa Hertami dan Jerio Jefry. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Senin (4/11): Level 21 XXI Mall – TSM XXI, Yuk Gas! Tayang juga film horor Perewangan yang dibintangi Davina Karamoy, Ully Triani, Shanty, Septian Dwi Cahyo, Randy Danistha, Eduwart Manalu dan Andy/Rif. Film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis yang dibintangi Pradita Wicaksono, Adzana Ashel, Prilly Latuconsina, Ence Bagus dan Antonio Blanco Jr, masih tayang.

Jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali, Rabu (6/11): Film Red One, My Hero Academia: You’re Next, Dosa Musyrik, Perewangan, dan Venom: The Last Dance

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News