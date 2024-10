Jadwal Bioskop di Bali Kamis (31/10): Film Aktris Livy Renata & Dosa Musyrik Tayang Perdana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Kamis hari ini (31/10). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Hari ini tayang perdana film Here yang dibintangi Tom Hanks, Kelly Reilly, Michelle Dockery, Paul Bettany, Robin Wright dan Ophelia Lovibond. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Rabu (30/10): Film Aktor Tom Hanks Here Tayang Perdana Tayang juga film You Will Die in 6 Hours yang dibintangi Jeong Jae hyun, Park Ju hyun, Kwak Shi yang dan Lee Soo jung. Film action Venom: The Last Dance yang dibintangi Tom Hardy, Juno Temple, Alanna Ubach, Rhys Ifans, Stephen Graham dan Chiwetel Ejiofor, masih tayang. Hari ini tayang perdana film drama misteri Koma Berhenti Sebelum Mati yang dibintangi Emiliano Fernando Cortizo, Andi Viola, Robert Chaniago Timor dan Nadya Yasmien. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Selasa (29/10): Film Action & Horor Ini Layak Ditonton, Gas! Tayang juga film drama Aku Jati, Aku Asperger yang dibintangi Livy Renata, Jefri Nichol, Gabriel Prince, Carissa Perusset, Kathrina Irene, Pradikta Wicaksono dan Nopek Novian. Hari ini juga tayang perdana film Dosa Musyik yang dibintangi Marthino Lio, Delia Husein, Yatie Surachman, Pritt Timothy, Annisa Hertami dan Jerio Jefry.

Jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali, Kamis (31/10): Film Here, Aku Jati, Aku Asperger, Dosa Musyrik, Perewangan, dan Venom: The Last Dance

