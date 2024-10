Jadwal Bioskop di Bali Minggu (27/10): Film Venom: The Last Dance Tambah Jam Tayang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Minggu hari ini (27/10). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Hari ini tayang perdana film action Venom: The Last Dance yang dibintangi Tom Hardy, Juno Temple, Alanna Ubach, Rhys Ifans, Stephen Graham dan Chiwetel Ejiofor. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Sabtu (26/10): Denpasar Cineplex – Level 21 XXI, Yuk Gas! Hari ini juga tayang film drama My Annoying Brother yang dibintangi Vino G. Bastian, Angga Yunanda, Caitlin Halderman dan Kriston Immanuel. Tayang juga film horor Perewangan yang dibintangi Davina Karamoy, Ully Triani, Shanty, Septian Dwi Cahyo, Randy Danistha, Eduwart Manalu dan Andy/Rif. Film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis yang dibintangi Pradita Wicaksono, Adzana Ashel, Prilly Latuconsina, Ence Bagus dan Antonio Blanco Jr, masih tayang. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Jumat (25/10): Film Horor Perewangan Bikin Bergidik, Yuk Gas! Pun dengan film Kuasa Gelap yang dibintangi Jerome Kurnia, Lukman Sardi, Astrid Tiar, Lea Ciarachel, Freya JKT48, Delia Husein dan Erdin Werdrayana, masih tayang. Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali, Minggu (27/10): Film The Wild Robot, Perewangan, My Annoying Brother, Venom: The Last Dance dan Kuasa Gelap.

