Jadwal Bioskop di Bali Jumat (27/9): Film Drama Home Sweet Loan Tambah Jam Tayang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Jumat hari ini (27/9).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Hari ini ada film horor Bagman yang dibintangi Sam Claflin, Antonia Thomas, William Hope, Steven Cree dan Frankie Corio.

Lalu film I, The Executioner: A Veteran Story yang dibintangi Ahn Bo hyun, Oh Dae hwan, Oh Dal su, Jung Hae in dan Hwang Jung min.

Kemudian film Hellboy: The Crooked Man yang dibintangi Jack Kesy, Jefferson White, Leah McNamara, Adeline Rudolph dan Joseph Marcell.

Lalu film animation action Transformers One yang dibintangi Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson dan Keegan Michael Key.

Untuk lokal, hari ini tayang film Dewi Durga dan Home Sweet Loan yang dibintangi Yunita Siregar, Derby Romero, Risty Tagor, Fita Anggriani, Ario Wahab dan Ayushita Nugraha.

Tayang juga film horor Sumala yang dibintangi Luna Maya, Darius Sinathrya, Makayla Rose, Ivonne Dahler dan Denino Basrial.