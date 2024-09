Jadwal Bioskop di Bali Kamis (19/9): Film Lembayung & Home Sweet Loan Tayang Perdana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Kamis hari ini (19/9). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Hari ini ada film romansa Roman Peony yang dibintangi Jessica Veranda, Genki Sadamatsu, Hitomi, Daisuke Hamada dan Diera Nathania. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Rabu (18/9): Film Thriller Never Let Go Tayang Perdana Lalu film thriller Never Let Go yang dibintangi Halle Berry, Christin Park, Matthew Kevin Anderson, Stephanie Lavigne, Anthony B. Jenkins dan Mila Morgan serta film documenter Jung Kok: I Am Still. Film horor Ma Da: Arwah Penunggu Sungai yang dibintangi Trung Dan, Viet Huong, Thanh Loc dan Da Chuc dan film Speak No Evil yang dibintangi Mackenzie Davis, James Mcavoy, Aisling Franciosi, Sooot Mcnairy dan Alix West Lefler, masih tayang. Lalu film animation action Transformers One yang dibintangi Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson dan Keegan Michael Key. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Selasa (17/9): Cinepolis Plaza Renon – Living World, Yuk Gas! Untuk lokal, hari ini tayang perdana film horor Lembayung yang dibintangi Taskya Namya, Yasamin Jasem, Arya Saloka, Daffa Wardhana, Tio Pakusadewo dan Paula Verhoeven. Hari ini juga tayang perdana film drama Home Sweet Loan yang dibintangi Yunita Siregar, Derby Romero, Risty Tagor, Fita Anggriani, Ario Wahab, Ayushita Nugraha dan Ina Mariska.

Jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali, Kamis (19/9): Film Transformers One, Never Let Go, Laura, Kang Mak (From Pee Mak) dan Lembayung.

