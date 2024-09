Jadwal Bioskop di Bali Minggu (1/9): Plaza Renon–ICON XXI, Film Sineas Lokal Merajai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Minggu hari ini (1/9). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Hari ini ada film action Hounds of War yang dibintangi Rhona Mitra, Robert Patrick, Frank Grillo, Steven Elder, Lee Charles dan Mark Strange. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Sabtu (31/8): Denpasar Cineplex - TSM XXI, Film Horor Merajai Lalu film horor Arcadin Nicolas Café, Jaeden Martell dan Maxwell Jenkis dan Film Victory yang dibintangi Lee Hye ri, Park Se wan dan Lee Jung ha. Kemudian film crime fantasy The Crow yang dibintangi Bill Skarsgard, FKA twigs, Danny Huston, Laura Birn dan Jordan Bolger. Film drama romansa It Ends with Us yang dibintangi Blake Lively, Justin Baldoni, Jenny Slate, Hasan Minhaj dan Amy Morton, masih tayang. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Jumat (30/8): Film Action Hounds of War Tayang Perdana Film horor Alien: Romulus yang dibintangi Isabela Merced, Cailee Spaeny, Archie Renaux, David Jonsson, Spike Fearn dan Aileen Wu masih merajai. Untuk film dalam negeri ada film horor drama Thaghut yang dibintangi Yasmin Napper, Arbani Yasiz, Ria Ricis, Whani Darmawan Dennis Adhiswara.

Jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali, Minggu (1/9): Film Alien: Romulus, The Crow, Kang Mak (From Pee Mak) dan Hounds of War

