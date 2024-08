Jadwal Bioskop di Bali Selasa (6/8): Film Horor Sakaratul Maut Kian Merajai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Selasa hari ini (6/8). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Hari ini ada film Fly to the Moon yang dibintangi Scarlett Johansson, Channing Tatum, Woody Harrelson, Ray Romano dan Jim Rash. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Senin (5/8): ICON XXI–TSM, Film Deadpool & Wolverine Merajai Ada juga film bergenre mister berjudul Tarot yang dibintangi Avantika, Jacob Batalon, Olwen Foure, Harriet Slater dan Humberly Gonzales tayang perdana. Lalu film A Legend (The Myth 2) yang dibintangi Jackie Chan, Gulnezer Bextiyar, Yixing Zhang, Aarif Lee, Chen Li dan Kim Hee seon. Kemudian film action comedy Deadpool & Wolverine yang dibintangi Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Jennifer Garner, Hugh Jackman dan Rob Delaney. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Minggu (4/8): Level 21 XXI – Living World, Film Asing Tambah Jam Tayang Film horor Longlegs yang dibintangi Nicolas Cage, Maika Monroe, Blair Underwood dan Alicia Witta, masih tayang. Untuk dalam negeri ada film Sakaratul Maut yang dibintangi Indah Permatasari, Della Erawati Dartiyan, Claresta Taufan Kusumarina dan Yose Rizal.

Jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali, Selasa (6/8): Film A Legend (The Myth 2), Fly to the Moon, Catatan Harian Menantu Sinting, Deadpool dan Wolverine.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News