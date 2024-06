Jadwal Bioskop di Bali Kamis (27/6): Marni: The Story of Wewe Gombel Tayang, Horor

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Kamis hari ini (27/6).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Hari ini adalah film A Quiet Place: Day One yang dibintangi Dijimon Hounsou, Joseph Quinn, Alex Wolff, Lupita Nyong’o dan Cain Aiden.

Kemudian film action Twilight of the Warriors: Walled In yang dibintangi Louis Koo, Sammo Kam-bo Hung, Richie Jen, Raymond Lam dan Chun Him Lau.

Untuk film animasi dalam negeri Si Juki the Movie: Harta Pulau Monyet yang dibintangi Indro Warkop, Indra Jegel, Rigel Rakelna, Bryan Domani dan Megani Domani.

Film horor anyar tayang perdana hari ini, yakni film Marni: The Story of Wewe Gombel yang dibintangi Amanda Rigby, Hannah Al Rasyid, Ismi Melinda, Attar Barakbah dan Reza Hilman.

Ada juga film Sengkolo Malam Satu Suro yang dibintangi Donny Alamsyah, Fauzan Nasrul, Anantya Kirana dan Kenya Nindia.

Film Ipar Adalah Maut yang dibintangi Deva Mahendra, Michelle Ziudith, Davina Karamoy dan Alesha Fadillah, masih tayang hari ini.