Jadwal Bioskop di Bali Minggu (23/6): Film Ipar Adalah Maut Tambah Jam Tayang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Minggu hari ini (23/6).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Hari ini adalah film anyar The Bikeriders yang dibintangi Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy, Michael Shannon dan Mike Faits.

Lalu film petualangan Autumn and The Black Jaguar yang dibintangi Emily Bett Rickards, Lumi Pollack, Wayne Charles Baker dan Paul Greene.

Kemudian film action Twilight of the Warriors: Walled In yang dibintangi Louis Koo, Sammo Kam-bo Hung, Richie Jen, Raymond Lam dan Chun Him Lau serta film Chief of Station yang dibintangi Aaron Eckhart, Olga Kurylenko, Alex Pettyfer dan Laetitia Eido.

Lalu ada film komedi horor My Boo yang dibintangi Maylada Susri, Sutthirak Subvijitra dan Chalermpol Thikampornteerawong.

Ada juga film Bad Boys: Ride or Die yang dibintangi Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig dan Paola Nunez.

Untuk film dalam negeri ada film Sengkolo Malam Satu Suro yang dibintangi Donny Alamsyah, Fauzan Nasrul, Anantya Kirana dan Kenya Nindia.