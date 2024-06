Jadwal Bioskop di Bali Sabtu (8/6): Film The Plot Gala Premier, ICON XXI Ikut Meramaikan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Sabtu hari ini (7/6). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Hari ini ada film action The Plot yang dibintangi Gang Dong won, Lee Moo saeng, Lee Mi sook dan Tang Jun sang serta film horor The Stranger: Chapter 1 yang dibintangi Ryan Bown, Matus Lajcak, Olivia Kreutzova dan Letizia Fabbri. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Jumat (7/6): The Stranger: Chapter 1 dan Inside Out Tayang Perdana Lalu film Bad Boys: Ride or Die yang dibintangi Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig dan Paola Nunez. Kemudian film Haikyuu!! The Dumpster Battle dan Monkey Man yang dibintangi Dev Patel, Sharlto Copley, Pitobash, Sobhita Dhulipala, Adithi Kalkunte dan Sikandar Kher. Lalu film drama How to Make Millions Before Grandma Dies yang dibintangi Putthipong Assaratanakul, Usha Seamkhum dan Tontawan Tantivejakul lalu film animasi The Garfield Movie. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Kamis (6/6): Film Paku Tanah Jawa & Saat Menghadap Tuhan Tayang Perdana Untuk film dalam negeri ada film Paku Tanah Jawa yang dibintangi Masayu Anastasia, Gisellma Firmansyah, Wafda Saifan dan Wanda Hamidah. Kemudian film horor Temurun yang dibintangi Yasamin Jasem, Bryan Domani, Karina Suwandi, Jajang C Noer dan Taksu Bali: Leak Ugik yang dibintangi Galuh Bilen, Astrid Ular, Ida Gede Sudikerta, Komang Kove dan Ayu Duta.

Jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali, Sabtu (8/6): Film Haikyuu!! The Dumpster Battle, How to Make Millions Before Grandma Dies dan Vina: Sebelum 7 Hari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News