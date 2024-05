Jadwal Bioskop di Bali Kamis (23/5): The Garfield Movie & Perjalanan Pembuktian Cinta Tayang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Kamis hari ini (23/5).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini.

Hari ini ada film animasi The Garfield Movie dan film drama How to Make Millions Before Grandma Dies yang dibintangi Putthipong Assaratanakul, Usha Seamkhum dan Tontawan Tantivejakul.

Lalu film action Furiosa: A Mad Max Saga yang dibintangi Anya Taylor Joy, Chris Hemsworth, Daniel Webber, Angus Sampson dan Tom Burke.

Terakhir ada film Kingdom of the Planet of the Apes yang dibintangi Freya Allan, Kevin Durand, Dichen Lachman, William H. Macy dan Owen Teague.

Untuk film dalam negeri ada film Perjalanan Pembuktian Cinta yang dibintangi Yaya Aw Unru, Putri Ayudya, Muzakki Ramdhan, Vonny Anggraini dan Donny Damara.

Kemudian film Malam Pencabut Nyawa yang dibintangi Devano Danendra, Keisya Levronka, Ratu Felisha, Budi Ros dan Mikha Hernan.