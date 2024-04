Jadwal Bioskop di Bali Sabtu (6/4): Denpasar Cineplex Rilis Perdana Film The Sin

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Sabtu hari ini (6/4). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Jumat (5/4): Denpasar Cineplex – TSM XXI, Cek Film Box Office! Hari ini ada film The Sin yang dibintangi Kim Yoon hye, Song Yi jae, Park Ji hoon dan Tee Sang ah. Kemudian film The First Omen yang dibintangi Bill Nighy, Ralph Ineson, Charles Dance dan Nell Tiger Free serta film Ordinary Angels yang dibintangi Hilary Swank, Alan Ritchson, Emily Mitchell dan Skywalker Hughes. Kemudian film Fast Charlie yang dibintangi Pierce Brosnan, Morena Baccarin dan James Caan. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Rabu (3/4): Film The First Omen & Fast Charlie Tayang Perdana Film Godzilla x Kong: The New Empire yang dibintangi Rebecca Hall, Dan Stevens, Rachel House, Brian Tyree Henry, Fala Chen dan Kaylee Hottle masih tayang. Kemudian film Kung Fu Panda 4 yang dibintangi Jack Black, Awkwafina, Viola Davis, Dustin Huffman dan James Hong dan Exhuma yang dibintangi Lee Do hyun, Choi Min sik dan Kim Go eun.

Jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali, Sabtu (6/4): Film Godzilla x Kong: The New Empire, The First Omen, Fast Charlie, Exhuma dan Jayaprana Layonsari.

