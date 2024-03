Jadwal Bioskop di Bali Selasa (26/3): TSM XXI–Living World, Film Agak Laen Masih Tayang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Selasa hari ini (26/3).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini.

Hari ini ada film Arthur the King yang dibintangi Mark Wahlberg, Nathalie Emmanuel, Simu Lu dan Michael Landes.

Kemudian Ghostbusters: Frozen Empire yang dibintangi Mckenna Grace, Annie Potts, Carrie Coon, Paul Rudd dan Finn Wolfhard.

Lalu film Kung Fu Panda 4 yang dibintangi Jack Black, Awkwafina, Viola Davis, Dustin Huffman dan James Hong.

Film horor Exhuma yang dibintangi Lee Do hyun, Choi Min sik dan Kim Go eun serta Dune: Part Two yang dibintangi Timothe Chalamet, Rebecca Fergoson, Zendaya dan Javier Bardem masih tayang.

Untuk film dalam negeri ada Kurban: Budak Iblis yang dibintangi Ingrid Widjarnako, Adila Fitri, Egi Fedly dan Alexander Akbar.