Jadwal Bioskop di Bali Selasa (19/3): TSM XXI – Level 21 XXI Mall

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Selasa hari ini (19/3).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini.

Hari ini ada film Imaginary yang dibintangi Dewanda Wise, Tom Payne, Veronica Falcon dan Betty Buckley dan Kung Fu Panda 4 yang dibintangi Jack Black, Awkwafina, Viola Davis, Dustin Huffman dan James Hong.

Kemudian film horor Exhuma yang dibintangi Lee Do hyun, Choi Min sik dan Kim Go eun serta Dune: Part Two yang dibintangi Timothe Chalamet, Rebecca Fergoson, Zendaya dan Javier Bardem.

Untuk film dalam negeri ada film Bad Boy in Love yang dibintangi Jeff Smith, Cassandra Lee, Nicole Parham, Gary Iskak dan Dewi Rezer.

Kemudian film Hantu Polong yang dibintangi Ingrid Widjanarko, Berlliana Lovell dan Willy Dozan serta Tanduk Setan yang dibintangi Boy Muhammad, Nur Mayati, Taskya Namya, Rukman Rosadi dan Diah Permatasari.

Lalu film Kuyang: Sekutu Iblis yang Selalu Mengintai yang dibintangi Putra Ayudya, Dimas Aditya dan Alyssa Abidin.