Jadwal Bioskop di Bali Rabu (13/3): Living World Denpasar – Level 21 XXI Mall

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Rabu hari ini (13/3). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Selasa (12/3): The Zone of Interest Tayang Perdana, Exhuma Cetak Rekor Hari ini ada film animasi action Kung Fu Panda 4 yang dibintangi Jack Black, Awkwafina, Viola Davis, Dustin Huffman dan James Hong serta film horor Exhuma yang dibintangi Lee Do hyun, Choi Min sik dan Kim Go eun. Lalu film Dune: Part Two yang dibintangi Timothe Chalamet, Rebecca Fergoson, Zendaya dan Javier Bardem dan Shaitaan yang dibintangi Ajay Devgn, Madhavan, Janki Bodiwala, Jyotika dan Pallak Lalwani. Untuk film dalam negeri ada film Kuyang: Sekutu Iblis yang Selalu Mengintai yang dibintangi Putra Ayudya, Dimas Aditya dan Alyssa Abidin. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Minggu (10/3): Denpasar Cineplex–TSM XXI, Jangan Salah Jam Tayang! Film Sinden Gaib yang dibintangi Sara Fajira, Riza Syah, Dimas Aditya dan Naufal Samudra serta film Pemandi Jenazah yang dibintangi Aghniny Haque, Djenar Maesa Ayu, Ibrahim Risyad dan Amara Sophie, masih tayang. Kemudian film Agak Laen yang dibintangi Bene Dion Rajagukguk, Boris Bokir, Indra Jegel, Oki Rengga dan Tissa Biani.

Jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali, Rabu (13/3): Film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training, Pemandi Jenazah, Agak Laen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News