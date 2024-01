Jadwal Bioskop di Bali Sabtu (20/1): Film Death Whisperer Tayang Perdana, Ancika 1955 Merajai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing setelah beraktivitas, Sabtu hari ini (20/1).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini.

Hari ini ada film anyar Death Whisperer yang dibintangi Nadech Kugimiya, Jelilcha Kapaun dan Rattawadee Wongthong serta The Reckoning yang dibintangi Charlotte Kirk, Sean Pertwee, Steven Waddington dan Joe Anderson.

Kemudian film The Bricklayer yang dibintangi Aaron Eckhart, Nina Dobrev dan Clifton Collins Jr dan film The Beekeeper yang dibintangi Jason Statham, Josh Hutcherson dan Minnie Driver serta film animasi One Pieces Film Red (Remastered).

Untuk dalam negeri ada film Petualangan Anak Penangkap Hantu yang dibintangi Muzakki Ramdhan, Giselle Tambunan, M. Adhiyat dan Sujiwo Tejo.

Dua film anyar lainnya, yakni Rambut Kafan yang dibintangi Bulan Sutena, Catherine Wilson, Yama Carlos dan Virnie Ismail serta Bu Tejo Sowan Jakarta yang dibintangi Siti Fauziah, Aditya Lakon, Dyah Mulani dan Putri Manjo.

Film Ancika 1995 yang dibintangi Zee JKT48, Daffa Wardhana, Arbani Yasiz, M Adhiyat dan Ira Wibowo, masih tayang dan merajai di sejumlah bioskop di Kota Denpasar.