Jadwal Bioskop di Bali Rabu (10/1): Film The Beekeeper Tayang Perdana, Layak Box Office

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing setelah beraktivitas, Rabu hari ini (9/1). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Selasa (9/1): Film Aquaman and The Lost Kingdom Tambah Jam Tayang

Hari ini ada film anyat The Beekeeper yang dibintangi Jason Statham, Josh Hutcherson dan Minnie Driver serta film animasi One Pieces Film Red (Remastered). Film Aquaman and The Lost Kingdom yang dibintangi Temuera Morrison, Jason Momoa, Nicole Kidman dan Amber Heard dan Migration yang dibintangi Elizabeth Banks, Awkwafina dan Danny Devito masih tayang. Untuk dalam negeri ada Clekontong Mas The Movie, Nyi Rimbit dan TRINIL: Kembalikan Tubuhku yang dibintangi Carmela Van Der Kruk, Rangga Nattra, Wulan Guritno dan Fattah Amin. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Senin (8/1): Living World Denpasar – Level 21 XXI Mall Film Suamiku yang Lain yang dibintangi Acha Septriasa, Morgan Oey, Omar Daniel dan Anya Geraldine menjadi alternatif tontonan hari ini bersama film 13 Bom di Jakarta yang dibintangi Ardhito Pramono, Chicco Kurniawan, Lutesha, Ganindra Bimo dan Putri Ayudya. Kemudian film Layangan Putus The Movie yang dibintangi Reza Rahadian, Raihaanun Soeriaatmadja dan Anya Geraldine dan film Siksa Neraka yang dibintangi Ratu Sofya, Slamet Rahardjo, Kiesha Alvaro dan Ariyo Wahab masih tayang.

Jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali, Rabu (10/1): The Beekeeper, Night Swim, Aquaman and The Lost Kingdom, Migration, TRINIL: Kembalikan Tubuhku, Suami

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News