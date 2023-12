Jadwal Bioskop di Bali Sabtu (23/12): Film Aquaman and The Lost Kingdom Tambah Jam Tayang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Sabtu hari ini (23/12). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Jumat (22/12): Denpasar Cineplex – Living World, Harga Tiket Naik

Hari ini ada film Aquaman and The Lost Kingdom yang dibintangi Temuera Morrison, Jason Momoa, Nicole Kidman dan Amber Heard. Film The Boy and The Heron yang dibintangi Soma Santoki, Masaki Suda dan Takuya Kimura masih tayang bersama film anyar Dunki yang dibintangi Vicky Kaushal, Shah Rukh Khan dan Boman Irani. Untuk dalam negeri ada film Layangan Putus The Movie yang dibintangi Reza Rahadian, Raihaanun Soeriaatmadja dan Anya Geraldine. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Kamis (21/12): Layangan Putus The Movie Tayang Perdana Bareng Film Ini Kemudian film Hamka dan Siti Raham Vol 2 yang dibintangi Vino G. Bastian, Laudya Chyntia Bella dan Anjasmara. Film Siksa Neraka yang dibintangi Ratu Sofya, Slamet Rahardjo, Kiesha Alvaro dan Ariyo Wahab masih tayang dengan film Panggonan Wingit yang dibintangi Luna Maya, Christian Sugiono dan Rafael Adwel.

Jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali, Sabtu (23/12): Aquaman and The Lost Kingdom, Hamka & Siti Raham Vol 2, Layangan Putus The Movie, Siksa Neraka

