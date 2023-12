Jadwal Bioskop di Bali Senin (18/12): Level 21 XXI Mall – Living World Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas, Senin hari ini (18/12). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Minggu (17/12): Denpasar Cineplex–TSM XXI, Film Siksa Neraka Merajai

Hari ini ada film The Dive yang dibintangi Louisa Krause, Sophie Lowe dan Stella Uhrig serta film animasi The Boy and The Heron yang dibintangi Soma Santoki, Masaki Suda dan Takuya Kimura. Lalu film The Animal Kingdom yang dibintangi Romain Duris, Paul Kircher dan Adele Exarchopoulus serta Wonka yang dibintangi Timothe Chalamet, Olivia Colman, Sally Hawkins dan Rowan Atkinson. Untuk dalam negeri ada film Siksa Neraka yang dibintangi Ratu Sofya, Slamet Rahardjo, Kiesha Alvaro dan Ariyo Wahab. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Sabtu (16/12): Level 21 XXI–Cinepolis Plaza Renon, Harga Tiket Naik Kemudian film Panggonan Wingit yang dibintangi Luna Maya, Christian Sugiono dan Rafael Adwel dan Jatuh Cinta Seperti di Film-Film yang dibintangi Ringgo Agus Rahman, Nirina Zubir dan Dion Wiyoko. Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali, Senin (18/12): Siksa Neraka, The Boy and The Heron, The Animal Kingdom, Wonka, Panggonan Wingit dan Gampang Cuan.

