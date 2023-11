Jadwal Bioskop di Bali Kamis (30/11): Panggonan Wingit & Jatuh Cinta Seperti di Film-Film Tayang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas, Kamis hari ini (30/11). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Rabu (29/11): Film Napoleon & The Three Musketeers Tayang Perdana

Hari ini ada film The Three Musketeers: D’Artagnan yang dibintangi Francois Civil, Vincent Cassel dan Romain Duris. Kemudian film Napoleon yang dibintangi Vanessa Kirby, Ludivine Sagnier dan Joaquin Phoenix serta The Djinn’s Curse yang dibintangi Akara Amarttayakul dan Amena Pinit. Lalu film Wish yang dibintangi Chris Pine dan Evan Peters serta Thanksgiving yang dibintangi Rick Hoffman, Gina Gershon dan Patrick Dempsey. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Selasa (28/11): Denpasar Cineplex – Cinepolis Plaza Renon Film animasi Trolls Band Together yang dibintangi Anna Kendrick, Zooey Deschanel dan Justin Timberlake masih tayang bersama film The Marvels yang dibintangi Brie Larson, Samuel L. Jackson dan Teyonah Parris. Untuk dalam negeri ada film Srimulat: Hidup Memang Komedi yang dibintangi T Rifnu Wikana, Dimas Anggara dan Indah Permatasari.

Jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali, Kamis (30/11): Film The Three Musketeers: D’Artagnan, Napoleon, Wish, Panggonan Wingit dan Jatuh Cinta Seperti...

