Jadwal Bioskop di Bali Jumat (17/11): Film Trolls Band Together Tayang di Plaza Renon & TSM XXI

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas, Jumat hari ini (17/11). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Kamis (16/11): Film Perjamuan Iblis & Gampang Cuan Tayang Perdana

Hari ini ada film animasi Trolls Band Together yang dibintangi Anna Kendrick, Zooey Deschanel, dan Justin Timberlake. Lalu film The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes yang dibintangi Rachel Zegler, Hunter Schafer dan Viola Davis. Kemudian film The Marvels yang dibintangi Brie Larson, Samuel L. Jackson dan Teyonah Parris. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Rabu (15/11): Film The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes Rilis Untuk dalam negeri ada film Perjamuan Iblis yang dibintangi Putri Ayudya, Fandi Christian dan Jordan Omar. Kemudian film Gampang Cuan yang dibintangi Vino G Bastian, Anya Geraldine dan Alzi Marker.

Jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali, Jumat (17/11): Film Marvels, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, Sijjin dan Gampang Cuan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News