Jadwal Bioskop di Bali Kamis (19/10): Film Indigo dan Imam Tanpa Makmum Tayang Perdana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas, Kamis hari ini (19/10). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Rabu (18/10): Film Killers of the Flower Moon Tayang Perdana

Hari ini ada film anyar Killers of the Flower Moon yang dibintangi aktor Hollywood Leonardo di Caprio, Robert de Niro dan Lily Gladstone serta To Catch a Killer yang dibintangi Shailene Woodley dan Ben Mendelsohn. Kemudian film The Saw X yang dibintangi Tobin Bell, Shawnee Smith dan Steven Brand serta The Exorcist: Believer yang dibintangi Ellen Burstyn dan Jennifer Nettles. Lalu film The Creator yang dibintangi John David Washington dan Madeleine Yuna Voyles. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Selasa (17/10): Film Saw X & Petualangan Sherina 2 Masih Merajai Untuk dalam negeri ada film anyar Indigo yang dibintangi Amanda Manoppo dan Aliando Syarief serta Imam Tanpa Makmum yang dibintangi Syakir Daulay dan Vonny Felicia. Kemudian film Pamali: Dusun Pocong yang dibintangi Fajar Nugra, Yasamin Jasem dan Arla Ailani.

Jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali, Kamis (19/10): Film Indigo, Saw X, The Creator, Killers of the Flower Moon, The Exorcist dan Petualangan Sherina 2

