Jadwal Bioskop di Bali Kamis (14/9): Film Aku Tahu Kapan Kamu Mati: Desa Bunuh Diri Tayang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas, Kamis hari ini (14/9).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini.

Hari ini ada film anyar Film A Haunting In Venice yang dibintangi Kelly Reilly dan Jamie Dornan serta Retribution yang dibintangi Liam Neeson dan Jack Champion.

Hanya di Cinepolis Plaza Renon, tayang dua film anyar yang tidak beredar di bioskop lain, yakni Sleep yang dibintangi Jung Yu mi dan Lee Sun kyun serta One and Only yang dibintangi Wang Yibo dan Huang Bo.

Kemudian film The Nun II yang dibintangi Taisa Farmiga dan Anna Popplewell serta The Equalizer 3 yang dibintangi Denzel Washington dan Dakota Fanning.

Untuk film dalam negeri ada Aku Tahu Kapan Kamu Mati: Desa Bunuh Diri yang dibintangi Natasha Wilona, Acha Septriasa dan Gioliu Parengkuan serta Jihad Fi Sabilillah yang dibintangi Ricky Harun dan Nabilah Ayu.

Lalu film Sleep Call yang dibintangi Laura Basuki dan Juan Bio One serta Air Mata di Ujung Sajadah yang dibintangi Titi Kamal dan Fedi Nuril.